A3: Reifenbrand an Tankfahrzeug

Das Tankfahrzeug transportierte 23 Tonnen bzw. 29 000 Liter Methanol von Hamburg nach Nürnberg.

Der Kraftfahrer hielt daraufhin in der Ausfahrt zum Parkplatz Strietwald-Süd und löschte selbstständig den brennenden Reifen. Nach dem Abkühlen wurde er von einer Streife der Verkehrspolizei auf einen freien Parkplatz geleitet.

Nachdem alle Versuche der hinzugezogenen Techniker, das defekte Rad zu wechseln, scheiterten, informierte die Spedition um 16:20 Uhr darüber, dass das Gefahrgut nunmehr auf dem Parkplatz Strietwald in ein anderes Fahrzeug umgefüllt werden muss. Es wurden daher vier Parkflächen für den Verkehr gesperrt, um Schaulustige bzw. Zündquellen vom Gespann fernzuhalten. Gegen 20:30 Uhr traf das Ersatzfahrzeug ein, in welches das Methanol umgepumpt wurde. Im Anschluss konnte das havarierte Fahrzeug die Heimreise antreten.

Während das Gefahrgut umgepumpt wurde, bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Dritte.

Trunkenheit am Steuer

Aschaffenburg. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer stellte am Dienstag gegen 06:50 Uhr einen Kleintransporter auf der Autobahn fest, der in Schlangenlinien unterwegs war und dabei immer wieder seinen Fahrstreifen nach rechts und links verließ. Die hinzugerufene Streife der Verkehrspolizei konnte den Fahrer des Opel Movano mit polnischer Zulassung auf einen Parkplatz leiten und dort kontrollieren. Der 60-Jährige war alleine in seinem Fahrzeug und wies diverse alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf. Ein freiwilliger Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert wesentlich über 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden und der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Eine Sicherheitsleitung in Höhe von 2000 Euro wurde angeordnet.

vd/VPI Aschaffenburg