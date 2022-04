A3: Rasender Lkw-Fahrer muss 7000 Euro zahlen und noch mehr

Die hinzugerufene Streife der Verkehrspolizei konnte das rasende Sattelzuggespann mit irischer Zulassung antreffen und auf einem nahegelegenen Parkplatz kontrollieren.

Die Auswertung des Kontrollgeräts ergab eine Vielzahl an Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die höchste notierte gefahrene Geschwindigkeit betrug unglaubliche 157 km/h. Eine erfasste Strecke von 14 km legte der Fahrer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 130 km/h zurück.

Der zunächst vorliegende Verdacht der Manipulation am Geschwindigkeitsbegrenzer konnte durch eine Untersuchung der Zugmaschine in einer Fachwerkstatt kurzfristig ausgeschlossen werden.

Die Gesamtheit der Geschwindigkeitsverstöße seit dem ausgelesenen Grenzübertritt des Lkw-Fahrers am Samstag ergab insgesamt ein Bußgeld in Höhe von 7000 Euro. Hinzu kamen diverse Ruhezeitverstöße des Kraftfahrers für 896 Euro. Das Fahrzeug sowie die Ladepapiere wurden sichergestellt. Eine Weiterfahrt ist erst nach Zahlung der knapp 7900 Euro als Sicherheitsleistung möglich.

Unfälle beim Auffahren

Goldbach/Hösbach. Zu zwei gleich gelagerten Unfällen kam es am Mittwoch an Auffahrten der A 3 in Richtung Süden. Im bereits stockenden Verkehr auf der Autobahn und dem Zufahrtsast versuchten jeweils Pkw über den Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn aufzufahren, indem sie sich vor Lkws, die sich bereits auf dem rechen Fahrstreifen der Hauptfahrbahn befanden, in kleine Lücken einordnen wollten.

Die Brummi-Fahrer können jedoch Pkws, die sich rechts vorne, kurz vor ihnen, einordnen wollen, oftmals bauartbedingt aus der Führerkabine nicht wahrnehmen. So werden sie erst in letzter Sekunde oder gar nicht bemerkt und es kommt zum Unfall.

So stieß im ersten Fall gegen 16:00 Uhr der Sattelzug mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen die Fahrerseite eines Mercedes. Dieser wurde hierdurch vor den Sattelzug gedreht und einige Meter geschoben.

Für die Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden, wodurch es im ohnehin dichten Verkehr zu weiteren Behinderungen kam.

Im zweiten Fall, gegen 18 Uhr, kollidierte ein VW linksseitig mit einer Sattelzugmaschine. Die Sachschäden an allen beteiligten Fahrzeugen summierten sich auf insgesamt ca. 7000 Euro.



mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach