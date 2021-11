A3: Nach Überholmanöver Unfall verursacht und davon gefahren

Am Montag gegen 14:50 Uhr überholte der Fahrer eines silbernen Audi A6 auf Höhe Mainaschaff einen auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Lkw. Ein zunächst hinter ihm fahrender dunkelgrüner VW überholte ebenso den Lkw, dann ihn selbst, und scherte unmittelbar vor ihm auf dem mittleren Fahrstreifen ein.

Der Audi-Fahrer gab an, dass der VW während des Fahrstreifenwechsels mehrmals stark abbremste, so dass es ca. 500 Meter vor der Anschlussstelle Kleinostheim zum Zusammenstoß zwischen der linken Front des Audi und dem rechten Heck des VW kam.

Nach dem Anprall hielt der Audi auf dem Standstreifen an. Der VW fuhr langsam auf dem Standstreifen weiter und entfernte sich dann in Richtung Frankfurt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am Audi beträgt ca. 2500 Euro.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen dunkelgrünen oder grauen VW Polo oder Lupo, 3-Türer, von dem lediglich das Teilkennzeichen „F" bekannt ist.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder weitere Hinweise zum gesuchten VW geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizei Hösbach zu melden.

Mit Sommerreifen Unfall verursacht

Weibersbrunn. Die Fahrerin eines Audi Q3 war am gestrigen Nachmittag gegen 16:20 Uhr auf dem linken von drei Fahrstreifen in Richtung Würzburg unterwegs. Auf Höhe Weibersbrunn kam sie mit ihrem Pkw auf Grund der nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit, in Kombination mit an dem Fahrzeug angebrachten Sommerreifen, bei Schneefall ins Schleudern.

Sie kollidierte mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Geländewagen und einem Sattelzug und kam mit ihrem stark beschädigten Fahrzeug auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt, der entstandene Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Würzburg zunächst voll gesperrt werden, bis der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Der nicht rollfähige Audi konnte erst nach zwei Stunden durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr aus Weibersbrunn unterstützte vor Ort.

Rettungsgasse befahren

Während der oben genannten Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Würzburg wurde von Zeugen ein Fahrzeug mitgeteilt, welches verbotswidrig die Rettungsgasse befahren würde: Ein Mercedesfahrer nutzte gegen 16:40 Uhr, unter schallendem Hupkonzert anderer Verkehrsteilnehmer, die Rettungsgasse zum vermeintlich schnelleren Vorankommen, bis er an deren Ende, nämlich der Unfallstelle, angekommen war. Dort musste die entstandene Engstelle polizeilich gelöst werden und der Autofahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro plus Gebühren.

vd/VPI Aschaffenburg