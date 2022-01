A3: Mercedes in Brand geraten

Kurz darauf geriet der Motorraum in Brand. Die Flammen griffen dabei auch auf die Fahrgastzelle über. Der 41-jährige Fahrzeugführer konnte sich hierbei glücklicherweise noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Die herbeigeeilten Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen.

Am Fahrzeug entstand allerdings ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Für die Brandbekämpfung und die anschließende Fahrzeugbergung mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen etwa anderthalb Stunden gesperrt werden. Der Standstreifen wurde durch den Brand und auslaufende Betriebsstoffe leicht beschädigt und verunreinigt. Die Autobahnmeisterei aus Hösbach kümmerte sich unverzüglich um die notwendigen Folgemaßnahmen.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach