A3: Männer zielen mit Waffe auf anderen Autofahrer

Ein Mercedes mit hessischer Zulassung versuchte Höhe Sauf der mittleren von drei Fahrspuren einen auf der linken Spur fahrenden Audi rechts zu überholen. Als dies zunächst misslang, hantierten beide Insassen des Mercedes bei einem erneuten verkehrswidrigen Überholvorgang mit einer Pistole herum und zielten mit der Waffe auf die Insassen des Audis.

Von der Angst getrieben beschleunigte der 45-jährige seinen Audi und flüchtete vor dem Mercedes. Dieser konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung auf der A3 an der Rastanlage Würzburg gestoppt werden.

Wie sich bei der Kontrolle herausstellte hatten die beiden 30 und 32 Jährigen Insassen des Mercedes eine Schreckschusswaffe samt der dazugehörigen Munition bei sich. Ein Grund für ihr Verhalten konnten sie nicht liefern. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Nötigung und Zuwiderhandlungen nach dem Waffengesetz eingeleitet und die Waffe wurde in Verwahrung genommen. Nach Abschluss der Sachbearbeitung konnten Sie ihren Weg fortsetzen.

Verkehrsunfall in Karlstein - Niemand mehr da

Auf der A 45 kam es am Freitagnachmittag in Fahrtrichtung Aschaffenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinwagen und einem Kastenwagen.

Durch den Zusammenstoß wurde der Kleinwagen nach links an die Mittelschutzplanke geschleudert und blockierte nicht mehr fahrbereit den linken Fahrstreifen. Da Fahrzeugteile über beide Fahrstreifen verteilt waren musste die Autobahn zwischenzeitlich für die Dauer von ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Im hessischen Grenzbereich wurde der Verkehr deswegen großräumig umgeleitet.

Die Freigabe eines Fahrstreifen und die Aufräumarbeiten verzögerten sich, da weder der unfallbeteiligte Kastenwagen, noch der Fahrer des Kleinwagens vor Ort waren. An der Unfallörtlichkeit befanden sich nur noch ein Ersthelfer, der den Verkehrsunfall überhaupt erst mitteilte, und der Beifahrer des Kleinwagens. Da zunächst die Fahrzeugführer jeweils flüchtig waren mussten noch vor Ort erste Ermittlungen aufgenommen werden. Schnell stellte sich heraus, dass sich die Unfallbeteiligten bereits geeinigt und die Unfallstelle verlassen hatten. Dass das Trümmerfeld und der stark beschädigte Pkw dabei die Aufmerksamkeit der übrigen Verkehrsteilnehmer auf sich ziehen würden haben beide Fahrzeugführer offenbar nicht bedacht.

Fähre Mondfeld verunglückt - Keine Verletzten

Am Freitagabend kam es in Stadtprozelten zu einem Zusammenstoß der Fähre Mondfeld mit einem Binnenschiff, das sich in Fahrt mainaufwärts befand, als die Fähre an der Übersetzstelle den Main querte. Der Binnenschiffer versuchte den Zusammenstoß noch zu verhindern, dennoch kam es zu einem Anstoß, wodurch die Fähre auf dem Main gedreht wurde. Glücklicherweise wurde Niemand verletzt. Sowohl am Schiff, als auch an der Fähre entstand Sachschaden.