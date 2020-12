A3: Lauffläche am Mustang-Hinterreifen löst sich - 12.000 Euro Schaden

Auf Höhe des Einfahrstreifens an der Anschlussstelle Rohrbrunn löste sich aus bislang ungeklärter Ursache die Lauffläche des rechten Hinterreifens. Der Ford Mustang kam dadurch ins Schleudern und prallte in die rechtsseitige Schutzplanke. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen, schleuderte weiter über alle Fahrstreifen und kam auf der äußert linken Fahrspur zum Stehen.

Die beiden Fahrzeuginsassen blieben beide unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Die Fahrbahn musste für rund 15 Minuten voll gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff waren zur Reinigung der Fahrbahn und Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Der nicht mehr fahrbereite Wagen wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Am Fahrzeug waren neuwertige Winterreifen montiert. Warum es zum Ablösen der Lauffläche kam muss noch geklärt werden.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach