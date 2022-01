A3: Laster blockiert für mehrere Stunden die Ausfahrt Waldaschaff

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr war laut Polizei am Auflieger eines Sattelzuggespanns hinten rechts ein Reifen geplatzt. Die Sattelzugmaschine samt Anhänger blieb daraufhin in der Anschlussstelle Waldaschaff liegen und blockierte diese. Ein kurzfristiges Weiterfahren war nicht möglich, da der Auflieger bereits auf der Felge fuhr und die Fahrbahn beschädigt hatte.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer überfuhr mit seinem VW ein auf der Fahrbahn liegendes Reifenteil und beschädigte dadurch sein Auto im Bereich der Stoßstange. Die Schadenshöhe belief sich auf ca. 2500 Euro.

Die Anschlussstelle Waldaschaff war für die Dauer der Bergung des Sattelzuges bis etwa 21.30 Uhr komplett gesperrt. Die Autobahnmeisterei übernahm die Absicherung der Gefahrenstelle und Sperrung der Ausfahrt.