Am Wagen entstand ein Schaden von 2000 Euro, das Tier überlebte den Unfall nicht.

Transporter rutscht in Leitplanke

Hösbach. Schaden in Höhe von 4.500 Euro entstand am Donnerstagmittag bei einem Unfall an der Einfahrt Hösbach. Ein 36-Jähriger fuhr um 12.20 Uhr mit einem Kleintransporter auf die Autobahn in Richtung Frankfurt und rutschte gegen die Leitplanke.