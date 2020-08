A3 Goldbach: Laster prallt in VW  Fahrer eingeklemmt

Gegen 22 Uhr war der 18-jährige Fahrer des VW auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. In der Autobahneinhausung in Höhe der Anschlussstelle Goldbach prallte ein Lastzug in das Heck des Autos. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonwand der Einhausung.

Der 18-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 26 Jahre alte Laster-Fahrer kam leichtverletzt in eine Klinik.

Unklar ist bislang ob das Auto eventuell aufgrund einer Panne auf der rechten Fahrspur stand. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge war die Richtungsfahrbahn rund zwei Stunden komplett gesperrt, was auch auf den Umleitungsstrecken für erhebliche Behinderungen sorgte. Die Feuerwehren aus Aschaffenburg, Goldbach, Hösbach und Laufach sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um.

Der Sachschaden summiert sich auf mehrere zehntausend Euro.

Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter 06021/857-2530 in Verbindung zu setzen.

sob/rah/Kreisbrandinspektion Aschaffenburg