Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1300 Euro.

Alkoholisierte Fahrerin erwischt

Hösbach. Eine 26-Jährige aus Nordrhein-Westfalen geriet am Samstag um 3.15 Uhr mit ihrem Pkw in eine Kontrolle. Die Beamten der Verkehrspolizei stellten hierbei Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Ein Test an einem geeichten Gerät ergab einen Wert von 0,86 Promille. Die Frau muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem Fahrverbot rechnen. Zudem konnte sie erst nach mehreren Stunden weiterfahren.

Autobahnpolizei Hösbach/mm