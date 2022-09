A3 bei Wertheim: Ladung verloren, Unfall verursacht

Ein Lkw-Fahrer, der die Autobahn zum Unfallzeitpunkt auf dem rechten Fahrstreifen befuhr, hatte in einem Container auf seinem Anhänger Glasplatten geladen. Wegen unzureichender Ladungssicherung fiel eine dieser Platten während der Fahrt vom Container auf die Fahrbahn. Sie zerbrach daraufhin und die Splitter schlugen auf einen Pkw, VW Golf, ein, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war.

Hierdurch entstand am Pkw ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro durch Sprünge in der Windschutzscheibe sowie Lackabplatzer im Bereich der Motorhaube und des Kotflügels. Die Pkw-Fahrerin behielt die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Der Lkw-Fahrer bemerkte den Verlust seiner unzureichend gesicherten Ladung zunächst nicht, konnte durch die Fahrerin des Pkw jedoch darauf aufmerksam gemacht werden. Der Verkehrsunfall wurde sodann durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld, unterstützend für die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried, aufgenommen. Den Lkw-Fahrer erwartet wegen der unzureichend gesicherten Ladung nun eine Anzeige.

Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Marktheidenfeld. Am Donnerstagaben wurde durch eine Streife der Polizei Marktheidenfeld in der Luitpoldstraße ein 46-jähriger Lkw-Fahrer aus Kerpen kontrolliert.

Bei der Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrer wieder entlassen. Den Lkw musste er bis zum Nachweis seiner Ausnüchterung stehen lassen.

Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500,00 Euro sowie ein Monat Fahrverbot.

Vorsicht Wild

Landkreis Main-Spessart. Am Freitagmorgen kam es auf der Kreisstraße zwischen Kreuzwertheim in Fahrtrichtung Rettersheim zu einem Wildunfall mit einem Reh. Zwei weitere Wildunfälle, ebenfalls jeweils mit einem Reh, ereigneten sich am Abend auf der Kreisstraße zwischen Erlenbach b. Marktheidenfeld und Tiefenthal bzw. auf der Staatsstraße zwischen Marktheidenfeld und Zimmern.

Die Polizei weist auf die Gefahren durch querendes Wild hin und bittet darum, insbesondere in der Dämmerung und bei Dunkelheit aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.

vd/Polizei Marktheidenfeld