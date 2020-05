A3 bei Weibersbrunn: Opel überschlägt sich - Fahrerin verletzt

Nur noch Schrottwert hat ein Opel Corsa nach einem Verkehrsunfall auf der A3 am Sonntagabend. Gegen 19 Uhr war die 29-jährige Opel-Fahrerin auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs, als sie kurz nach der Anschlussstelle Weibersbrunn nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Betonleitwand prallte. Das Auto überschlug sich daraufhin. Während an ihrem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kam die Fahrerin nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Die Richtungsfahrbahn war rund eine halbe Stunde komplett gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs auf dem rechten Fahrstreifen und der Standspur vorbeifließen. Der Schaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Ralf Hettler