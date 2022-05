A3 bei Weibersbrunn: Motorschaden verursacht Verkehrsbehinderung

Die hinzugerufene Feuerwehr aus Waldaschaff sicherte die Stelle ab, in dem sie den rechten der drei Fahrstreifen für ca. 1 Stunde sperrte. Dadurch kam es in Richtung Würzburg kurzzeitig zu kleineren Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Im entstandenen Rückstau geriet der Audi einer 23-jährigen gegen 16:30 Uhr an der dortigen Steigung des Kauppenberges ins Rollen, wodurch der Audi gegen die Fahrzeugfront eines dahinter stehenden Nissans eines 64-jährigen stieß. Hier entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Beide Unfallbeteiligte konnten ihre Reise unverletzt fortsetzen.

Folgenschwere Unfälle auf der Autobahn A 3 Höhe Bischbrunn in beide Fahrtrichtungen

Bischbrunn. Am Montag, 23.05.2022, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 69-jähriger mit seinem Sattelschlepper die Autobahn A 3 in Richtung Nürnberg. Auf Höhe der Gemarkung Bischbrunn überholte er einen weiteren LKW und befand sich zu diesem Zweck auf dem mittleren der drei Fahrstreifen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 47-jähriger mit seinem BMW ebenfalls den mittleren Fahrstreifen der Autobahn A 3 in gleicher Richtung. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr der 47-jährige auf das Heck des Sattelschleppers auf, geriet dadurch ins Schleudern, prallte gegen die Außenleitplanke und überschlug sich daraufhin mehrfach. Auf der Mittelleitbetonwand kam er schlussendlich zum Liegen. Der 47-jährige erlitt durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der 35-jährige Beifahrer des BMW musste mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrer des Sattelzuges blieb glücklicherweise unverletzt. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Sattelzug wurde stark beschädigt. An mehreren Leitplankenfeldern sowie an der Betonwand entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenssumme wird auf ca. 52.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff waren mit einer Vielzahl an Kräften vor Ort und kümmerten sich um die Absperrung, Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn. Bis kurz nach 20 Uhr musste die Autobahn in Richtung Nürnberg komplett gesperrt werden. Anschließend konnten zwei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der rechte Fahrstreifen hingegen blieb noch bis ca. 01:30 Uhr gesperrt. Die Autobahnmeisterei kümmerte sich um die Absperrmaßnahmen. Es entstanden erhebliche Verkehrsbehinderungen auf mehreren Kilometern, auch auf der Fahrbahn Richtung Frankfurt.

In dieser Richtung kam es gegen 19:00 Uhr im Stauende ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. Hier befuhr ein 79-jähriger mit seinem Daimler den linken der drei Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er mit hoher Geschwindigkeit auf den bereits dort im Stau wartenden Skoda eines 34-järhigen auf. Der Daimler kam daraufhin ins Schleudern und prallte gegen die mittlere Betonleitwand. Von dieser wurde er wieder abgewiesen, stieß zunächst gegen den Opel eines 34-jährigen und im Anschluss noch gegen das Wohnwagengespann eines 47-jährigen. Der Fahrer des Daimler sowie der Fahrer des Skoda wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Der Fahrer des Opel wurde leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Daimler, der Skoda und der Opel mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 55.000 Euro geschätzt. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Frankfurt für ca. 1 Stunde komplett gesperrt werden. Im Anschluss floss der Verkehr einspurig über den Standstreifen ab. Die Verkehrsbehinderungen waren auch in Fahrtrichtung Frankfurt enorm auf mehreren Kilometern. Die Feuerwehren aus Altfeld und Esselbach sicherten die Unfallstelle ab und kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn.

mkl/Polizei Aschaffenburg-Hösbach