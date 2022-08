A3 bei Waldaschaff: Sattelzug kommt von Fahrbahn ab und reißt Tank auf - Hunderte Liter Diesel laufen aus

Die Zugmaschine verlor daraufhin einige hundert Liter Diesel, welche alle drei Fahrstreifen verschmutzten. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff sowie die Autobahnmeisterei waren bis in die Sonntagmorgenstunden unter anderem mit Bergungs-, Aufräum- und Säuberungsarbeiten beschäftigt. Die A3 war bis etwa 4 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt.

Hund rennt über die Straße – Autofahrer kann nicht mehr bremsen

Aschaffenburg. Der Fahrer eines VW hat am Sonntagabend im Stadtteil Strietwald einen auf die Straße rennenden Hund erfasst. Das Tier erlag vor Ort seinen Verletzungen.

Gegen 19.20 Uhr befuhr der Autofahrer die Strietwaldstraße in Fahrtrichtung Mühlstraße, als der Hund auf Höhe des Grillplatzes bzw. der dortigen Gaststätte plötzlich von links auf die Fahrbahn rannte. Dem Autofahrer war es dem Sachstand nach nicht möglich, den Zusammenprall zu verhindern. Er bremste, erfasste das Tier jedoch mit der Stoßstange, sodass der Hund noch vor Ort verstarb. Die Polizei ermittelt gegen den Hundehalter als mutmaßlichen Unfallverursacher.

Unbekannter versprüht Reizgas – Polizei sucht Zeugen

Aschaffenburg. Vom ersten Parkdeck des Elisenparkhauses aus hat ein Unbekannter in der Nacht zum Montag gegen 1.45 Uhr Reizgas versprüht. Drei Gäste, die sich im Außenbereich der dortigen Diskothek aufhielten, erlitten Reizungen der Augen und Atemwege. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die drei Feiernden.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen gegen den derzeit unbekannten Täter aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06021/857-2230.

Unbelehrbare Partygäste

Bessenbach. Alles andere als Spaßverderber wollte die Polizei in der Nacht zum Montag gegen 1.55 Uhr bei einem Einsatz an einer Grillhütte in Straßbessenbach sein. Nach Beschwerden über die Lautstärke mussten die Ordnungshüter jedoch zweimal anrücken, nachdem sich die Gäste in keiner Weise kooperativ im Hinblick auf die Lautstärke ihrer mitgebrachten Musikbox zeigten. Nachdem eine erste Bitte und Ermahnung zu weniger Lautstärke nicht fruchteten, niemand verantwortlich sein wollte und auch die Gäste uneinsichtig waren, blieb als letztes Mittel nur die Sicherstellung des Musikgerätes. Schade.

Polizeimeldungen Stadt/Kreis Aschaffenburg