A3 bei Waldaschaff: Kurzzeitige Vollsperrung nach Unfall in Richtung Frankfurt

Gegen 7.30 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Skoda auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen der Kaupenbrücken und der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff verlor er vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Skoda kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr den Seitenstreifen, prallte in die Betonschutzwand der Mittelabtrennung und blieb anschließend stehen. Während an seinem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstand, blieb der Fahrer nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Die Feuerwehr Waldaschaff sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Nach einer kurzen Vollsperrung konnte der Verkehr während der Bergungsarbeiten auf zwei Fahrstreifen vorbeifließen.

Ralf Hettler