A3 bei Waldaschaff: Drei Verletzte nach Unfall

Gegen 5 Uhr war ein 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer in Richtung Frankfurt auf der A3 unterwegs. Zwischen Anschlusstelle Weibersbrunn und der Kaupenbrücke hat der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn verloren. Dabei stieß er zunächst links in die Mittelleitwand aus Beton und schleuderte anschließend nach rechts in die Außenleitplanke. Das Auto kam schließlich stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Während der Fahrer und ein Mitfahrer nur leicht verletzt waren und ambulant versorgt werden konnten, musste ein weitere Mitfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehren Weibersbrunn und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn.

Das Auto hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Die Fahrtrichtung musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr auf einem Fahrstreifen weiter laufen. Im morgendlichen Berufsverkehr enstand ein Stau von mehreren Kilometern Länge.

sob/Ralf Hettler/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach