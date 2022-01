A3 bei Waldaschaff: Auto geschnitten und von Fahrbahn gedrängt?

Ein weißer Renault Kangoo kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Metallleitplanke, welche auf insgesamt ca. 100 Metern beschädigt wurde. Der PKW wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 9.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise blieb der 49-Jährige Fahrzeugführer hierbei unverletzt. Eigenen Angaben zufolge musste er zuvor einem PKW nach rechts ausweichen, welcher ihn nach einem Überholvorgang beim Wiedereinscheren schnitt. Zum verursachenden Fahrzeug sind jedoch keine weiteren Hinweise vorhanden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg- Hösbach (Tel.: 06021/857-2530) in Verbindung zu setzen.

In die Mittelleitwand geschleudert

Waldaschaff, BAB A3 in FR Frankfurt: Gegen 17:40 Uhr verlor eine 22-Jährige Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren PKW, drehte sich und schlug in die Mittelleitwand ein. Da der Skoda quer zur Fahrbahn zum Stehen kam, mussten der linke und mittlere Fahrstreifen für die Bergemaßnahmen voll gesperrt werden. Glücklicherweise wurde die junge Frau bei dem Unfall nur leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Glätteunfall

Weibersbrunn, BAB A3 in FR Frankfurt: Gegen 21:45 Uhr folgte dann der nächste Unfall am Freitagabend. Ein 31-Jähriger aus dem Raum Würzburg geriet mit seinem Hyundai beim Spurwechsel vom mittleren auf den linken Fahrstreifen ins Schleudern, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen den mittleren Fahrbahnteiler aus Beton, wo er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn mit Schneematsch und Graupel bedeckt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde auch hier niemand.

Alkohol am Steuer

Aschaffenburg, BAB A3 in FR Würzburg: Am Sonntagmorgen, kurz vor drei Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach eine 21-Jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis auf dem Parkplatz Strietwald Süd. Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Da ein Vortest den Verdacht einer Ordnungswidrigkeit bestätigte, wurde in den Diensträumen ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,34 mg/l, was in etwa 0,68 Promille entspricht. Die Dame musste ihr Fahrzeug für den Rest der Nacht stehen lassen und darf ihren Fahrzeugschlüssel erst in verkehrstüchtigem Zustand wieder abholen. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren samt Fahrverbot.

Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach