A3 bei Sailauf: Ohne Fahrerlaubnis quer durch Deutschland 

Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der 49-jährige Fahrer an auf dem Weg von Bochum nach Österreich zu sein. Einen Führerschein konnte er auf Nachfrage nicht aushändigen. Nach einer Recherche in der polizeilichen Vorgangsverwaltung wurde festgestellt, dass gegen den Fahrer im Jahr 2020 nach einer Verkehrsstraftat eine Fahrerlaubnissperre von 18 Monaten verhängt wurde. Der Schlüssel des Fahrzeugs wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Dem Beifahrer, welcher eine Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurde der Schlüssel für die Weiterreise ausgehändigt.

Schlangenlinienfahrer auf der A3 gemeldet

Weibersbrunn. Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am Samstagmittag ein auffällig unsicher fahrender Wagen auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt gemeldet. An der Anschlussstelle Weibersbrunn konnte das Fahrzeug durch eine Streifenbesatzung aufgenommen und einer Kontrolle zugeführt werden. Das Fahrzeug war mit vier jungen Personen irakischer und syrischer Staatsangehörigkeit besetzt. Zwei der Insassen konnten keinerlei Ausweisdokumente vorlegen. Im Rahmen der Kontrolle wurde bekannt, dass die zwei Minderjährigen nach Frankreich wollten um dort Asyl zu beantragen. Sie wurden nach einer Identitätsfeststellung und Registrierung als Asylbewerber in eine Unterkunft für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge gebracht. Beim Fahrer konnten keine Anzeichen für eine eingeschränkte Verkehrstüchtigkeit festgestellt werden.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach