A3 bei Marktheidenfeld: 23-Jähriger nach Unfall verletzt

Gegen 23 Uhr wollte ein 23-Jähriger mit dem VW von Frankfurt kommen an der Anschlussstelle Marktheidenfeld die Autobahn verlassen. Hierbei kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Grüninsel. Der Transporter überschlug sich anschließend und landete auf der Seite. Während an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstand, hatte der Fahrer Glück. Er kam nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und leuchteten diese aus. Der Schaden beläuft sich auf weit über 10.000 Euro.

Ralf Hettler