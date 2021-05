A3 bei Hösbach: Streife trifft "alte Bekannte"

Bereits am vergangenen Dienstag war ein Kleintransporter aus Bonn erheblich überladen. Da die Beamten beim erneuten Antreffen der Sache nicht trauten, erfolgte eine Überprüfung. Die Polizisten lagen mit ihrer Vermutung richtig und konnten wieder eine Überladung von mehr als 50 Prozent feststellen. Da es sich im aktuellen Fall um einen anderen Fahrer handelte, konnte eine vorsätzliche Tat nicht nachgewiesen werden. Ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro wurde trotzdem fällig.

Zwei überladene Fahrzeuggespanne

Hösbach. Zwei Überladungsverstöße mussten am Samstagnachmittag geahndet werden. Zunächst fiel um 15.35 Uhr ein Kleintransporter VW mit Anhänger aus Belgien auf. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Anhänger um 64 Prozent und das Zugfahrzeug um 30 Prozent überladen ist. Der Fahrer, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste noch vor Ort ein Bußgeld von 350 Euro bezahlen und konnte erst nach dem Umladen weiterfahren. Um 18.18 Uhr geriet erneut ein Kleintransporter mit einem Anhänger ins Visier der geschulten Beamten. Auch in diesem Fall ergab sich eine Überladung um 26 Prozent beim Sprinter und 19 Prozent beim Anhänger. Nachdem ein zweites Fahrzeug vor Ort war, konnte die Ladung verteilt und die Fahrt fortgesetzt werden.

Betrunkener Autofahrer

Hösbach. Ein 49-Jähriger aus Aschaffenburg war am Samstag kurz vor Mitternacht mit seinem Opel auf der Staatsstraße 2307 bei Hösbach unterwegs. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann vor der Fahrt Alkohol getrunken hatte, ein Test ergab bei ihm einen Wert von 1,16 Promille. Nach einer Blutentnahme durch einen Arzt stellten die Polizeibeamten den Führerschein des Fahrers sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Zwei Joints sichergestellt

Aschaffenburg. Am Sonntag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei um 0.45 Uhr auf dem Parkplatz Strietwald-Nord die fünf Insassen eines BMW. Hierbei konnten zwei Joints aufgefunden und sichergestellt werden, die ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Würzburg dabei hatte. Da der Fahrer des Wagens keine Drogen konsumiert hatte, konnte die Fahrt nach Abschluss der Sachbearbeitung fortgesetzt werden.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach