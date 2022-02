A3 bei Hösbach: In den Skiurlaub mit besonderem Schnee

Er befand sich zusammen mit einem Freund auf dem Weg in den Skiurlaub nach Österreich. Bei der routinemäßigen Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände konnten die Beamten schließlich mehrere Kleinmengen Kokain auffinden, welche dem ansonsten verkehrstüchtigen Fahrer zugeordnet werden konnten. Weiterhin führte der junge Mann zudem noch jeweils eine Kleinmenge Amphetamin und weiteres Rauschmittel mit sich. Offenbar war man sich nicht sicher, ob man in den Bergen genug „Schnee“ für den ausgelassenen Urlaub vorfinden würde. Nachdem die Beamten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet hatten und der Beschuldigte entsprechende Verfahrenssicherheiten hinterlegte, konnte er seine Fahrt in den Urlaub fortsetzen. Nun müssen die beiden Urlauber eben doch auf das Wetter hoffen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Hösbach, BAB A3, FR Passau/Linz: Gegen halb fünf am Sonntagmorgen geriet ein 22-Jähriger aus dem Landkreis in eine Kontrolle. Zuvor hatte er die Autobahn mit seinem PKW befahren. Da bei dem Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde und ein Atemalkohltest vor Ort einen Wert von 0,42 mg/l ergab (entspricht etwa 0,84 Promille Blutalkoholgehalt), ordneten die Beamten einen gerichtsverwertbaren Atemalkohltest an, welcher in dem Dienstgebäude in Hösbach das vorläufige Ergebnis bestätigte. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Fahrt unter Drogen

Weibersbrunn, BAB A3, FR Passau/Linz, Rastanlage Spessart Süd: Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, wurde ein 28-jähriger Österreicher mit seinem PKW auf der Rastanlage Spessart Süd einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten mehrere Anhaltspunkte für eine Fahrt unter dem Einfluss von körperfremden Substanzen fest. Verschiedene Drogenvortests verliefen positiv auf Kokain, Amphetamin und THC. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Sofern das Untersuchungsergebnis den Verdacht bestätigt, wird dem Fahrer vermutlich das Recht aberkannt, mit seiner österreichischen Fahrerlaubnis künftig ein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug in Deutschland Führen zu dürfen.

Meldungen der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach