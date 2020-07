A3 bei Goldbach wegen Feueralarm im Tunnel eine Stunde beidseitig gesperrt

Mehrere Feuerwehren aus Waldaschaff, Goldbach, Laufach und Aschaffenburg sowie die Autobahnpolizei, wurden am Mittwoch in den frühen Morgenstunden, gegen 03:15 Uhr, zur Autobahneinhausung zwischen Goldbach und Hösbach gerufen. Ursache war ein Brandmeldealarm. Hierzu mussten beide Richtungsfahrbahnen für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Zum Glück handelte es sich aber um einen Fehlalarm, der aus noch ungeklärter Ursache ausgelöst wurde.

Folgeunfall wegen Vollsperrung der A3 am Tunnel

Im Verlauf der Vollsperrung der A3 zwischen Goldbach und Hösbach kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto eines 58-Jährigen und dem Lastwagen eines 56-Jährigen. Laut Angaben des Autofahrers fuhr er auf den Standstreifen, um heranfahrenden Rettungsfahrzeugen Platz zu verschaffen. Beim Wiedereinscheren auf die Fahrbahn, touchierte er mit seinem Fahrzeug den dort stehenden Lastwagen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 450 Euro. Auch hier wurde niemand verletzt.

Mäharbeiten verursachen Verkehrsunfall bei Goldbach

Durch Mäharbeiten wurde am Dienstag gegen 14:30 Uhr an der A3 bei Goldbach ein Stein so aufgewirbelt, dass er die Frontschürze eines auf der A3 fahrenden Autos durchschlug. Am Fahrzeug des 48-jährigen Fahrers entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bei Überholmanöver Unfall bei Goldbach verursacht

Auf der A3 bei Goldbach kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Autofahrerin touchierte beim Überholen das Auto eines 80-Jährigen. Hier entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

stru/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach