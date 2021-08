A3 bei Goldbach: Skoda überschlägt sich bei Unfall - Frau verletzt

Gegen 8.15 Uhr war ein 37-jähriger Saab-Fahrer auf der mittleren Spur der Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte er kurz vor der Autobahneinhausung bei Goldbach auf den linken Fahrstreifen wechseln. Er übersah dabei einen neben ihm fahrenden Skoda einer 73 Jahre alten Frau und kollidierte mit dem Fahrzeug.



Durch den Zusammenstoß verlor die Skoda-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte in die mittlere Betonschutzwand. Der Skoda überschlug sich daraufhin. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnten Ersthelfer die Frau aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Saab-Fahrer blieb unverletzt.

Die Feuerwehren aus Goldbach und Aschaffenburg-Damm sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten auf zwei Fahrstreifen vorbeifließen. Während der Saab-Fahrer seine Fahrt eigenständig fortsetzen konnte, musste der Skoda, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, abgeschleppt werden.

Gegen 9.30 Uhr normalisierte sich die Verkehrslage wieder.

Ralf Hettler