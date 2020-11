A3 bei Goldbach: Fahrer verursacht unter Alkoholeinfluss Unfall - Kurzzeitige Sperrung

Sein Fahrzeug kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Betonleitwand. Von dort wurde es abgewiesen, so dass es noch einmal gegen die Mittelleitplanke stieß. Mit massiven Beschädigungen kam der Opel dort zum Stehen. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt. Die A3 musste kurzzeitig gesperrt werden. Der Grund für die Orientierungslosigkeit und den anschließenden Unfall, dürfte an der Fahrtauglichkeit des Fahrzeugführers liegen. Ein erster Alkoholtest erbrachte einen Wert von umgerechnet zwei Promille. Der Fahrer musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Außerdem wurde sein Führerschein eingezogen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Gesamtschaden an der Unfallstelle beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

1,6 kg Marihuana im Rucksack führt direkt ins Gefängnis

Bessenbach. Ein glückliches Händchen hatte die Autobahnstreife der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach bei der Anhaltung eines Würzburger Skodas. Das Fahrzeug war den Beamten auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg aufgefallen. Bei der Kontrolle der beiden Insassen, wurde im Rucksack des 22-jährigen Beifahrers eine größere Menge Marihuana aufgefunden. Da auch eine Beteiligung des 35-jährigen Fahrers nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden beide in die Arrestzelle der VPI verbracht. Aufgrund der nicht geringen Menge entscheidet nun ein Haftrichter über den weiteren Verbleib der beiden Würzburger.

mci / Quelle: Polizei