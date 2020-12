A3 bei Bischbrunn: Mehrerer Schneeunfälle, langer Stau

Zunächst verlor gegen 23:30 Uhr ein 57-jähriger aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die Witterungsverhältnisse die Kontrolle über seinen Daimler Sprinter. Auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet der Kleintransporter daraufhin ins Schleudern. Hierbei stieß er zweimal gegen das auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw-Anhänger-Gespann eines 34-jährigen. Anschließend kam der Transporter, der infolge der Zusammenstöße nicht mehr fahrtüchtig war, quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Er musste deshalb durch einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Lkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug gefahrlos am Pannestreifen zum Halten bringen. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Gesamtsachschaden wird auf ca. 22.000 Euro geschätzt.

Hinter dem verunfallten Kleintransporter fuhr bei starkem Schneefall ein 61-jähriger mit seinem Audi S3 auf der A3 in Richtung Frankfurt. Da an dem Pkw trotz winterlicher Witterungen noch Sommerreifen angebracht waren, geriet der Pkw ebenfalls auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Er kam hierbei zunächst nach links, anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß er sowohl gegen die Innen-, wie auch gegen die Außenleitplanke, bevor er auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt, der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Gegen 23:50 Uhr befuhr dann ein 40-jähriger mit seinem Kleintransporter Sprinter die A3 in Richtung Frankfurt. Ebenfalls auf Höhe Bischbrunn verlor der 40-jährige bei starkem Schneefall die Kontrolle über seinen Sprinter. Er geriet ins Schleudern, stieß gegen die Außenleitplanke und wurde von dieser zurück auf die Fahrbahn abgewiesen. Ein nachfolgender Sattelzug-Fahrer konnte dem Kleintransporter nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der Sattelzug fuhr daraufhin dem quer zur Fahrbahn schleudernden Transporter gegen die linke Fahrzeugseite. Der 40-jährige Sprinter-Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt, der Sattelzug-Fahrer blieb unverletzt. Der Sprinter war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass an dem Kleintransporter ebenfalls keine Winterreifen angebracht waren.

Aufgrund der vorausgegangen Unfälle und der daraus resultierenden Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A3 in Richtung Frankfurt für etwa zwei Stunden für den Verkehr komplett gesperrt werden. Hierdurch entstand ein Rückstau von ca. 10 Kilometern Länge. Die Feuerwehren Marktheidenfeld und Esselbach unterstützten bei der Absicherung und Räumung der Unfallstellen.

Da Lkws im Stau verbotswidrig auf allen drei Fahrstreifen fuhren bzw. standen, konnten Räumfahrzeuge der Autobahnmeisterei Hösbach den Stau nicht passieren, wodurch nachfolgende Schnee-Räumungs-Arbeiten zusätzlich behindert wurden.

Die Verkehrspolizei nimmt die vorangegangen Unfälle als Anlass, auf die bestehende Winterreifenpflicht bei winterlichen Wetterverhältnissen hinzuweisen. Ein Verstoß hiergegen wird mit 60 Euro Bußgeld und einem Punkt im Verkehrszentralregister geahndet, kommt es zu einem Unfall werden sogar 120 Euro Bußgeld fällig.

Auffahrunfall in Einhausung hat Rückstau zur Folge

Goldbach, Kreis Aschaffenburg. Am Montag befuhr gegen 13 Uhr ein 39-Jähriger mit seinem BMW die A3 in Richtung Würzburg auf dem linken von drei Fahrstreifen. Kurz vor der Autobahneinhausung schätzte er die Geschwindigkeit eines vor ihm fahrenden Mercedes falsch ein. Um einen drohenden Zusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindern, bremste der 39-Jährige sein Fahrzeug scharf ab und versuchte nach links auszuweichen. Hierbei stieß sein Fahrzeug mehrmals gegen die Mittelleitplanke aus Beton, zudem stieß sein Pkw schließlich doch gegen das Heck des vor ihm fahrenden Mercedes. In der Einhausung stieß der BMW nun zudem gegen die linke Einhausungswand und kam anschließend auf dem linken Fahrstreifen, starkbeschädigt und nicht mehr rollfähig zum Stehen. Beide Fahrzeugführer bleiben glücklicherweise unverletzt, der Sachschaden wird auf ca. 21.000 Euro geschätzt. Zwecks Bergung des nicht mehr fahrtüchtigen BWMs musste der linke Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt werden, wodurch es bei hohem Verkehrsaufkommen daraufhin zu Rückstauungen kam.

Meldungen der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach