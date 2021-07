Gegen 15.15 Uhr war ein 58-jähriger Citroen-Fahrer mit Wohnanhänger auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen der Rastanlage Rohrbrunn und der Anschlussstelle Marktheidenfeld schaukelte sich der Wohnanhänger vermutlich auf. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle. Das Gespann prallte in die Außenleitplanke und schleuderte über die Fahrbahn. Der Anhänger kippte um und hob die Hinterachse des Citroen in die Luft. Glück im Unglück hatten die beiden Insassen. sie kamen mit einem Schrecken davon.



Schwierig gestalteten sich jedoch die Bergungsarbeiten. Das Abschleppunternehmen musste Auto und Anhänger zunächst trennen, bevor der Wohnanhänger aufgerichtet werden konnte. Nach einer kurzen Vollsperrung konnte der Verkehr auf einer Fahrbahn vorbeifließen. Während der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn jedoch noch mehrmals kurz gesperrt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf über 10.000 Euro summieren. Der Verkehr staute sich bis über die Rastanlage Rohrbrunn hinaus zurück.

mkl/Ralf Hettler