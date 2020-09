A3 bei Bischbrunn: Audi prallt auf nasser Fahrbahn gegen Leitplanke

Der Pkw geriet ins Schleudern und anschließend zunächst nach links, dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Pkw mit der Außenleitplanke und kam stark beschädigt zum Stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Zwei nachfolgende Pkw-Fahrer konnten den Trümmerteilen des Audis nicht mehr ausweichen und überfuhren sie. Hierbei wurden deren Pkws ebenfalls beschädigt. Alle drei Fahrzeuge waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 55000 Euro.

Unbekannter Pkw verursacht Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag befuhr ein 19-Jähriger gegen 14:40 Uhr mit seinem VW Caddy die A3 auf der linken von drei Fahrspuren in Richtung Frankfurt. Im Bereich Goldbach wechselte dann unmittelbar vor ihm ein unbekannter Pkw von der mittleren auf die linke Fahrspur. Der 19-Jährige wich dem Pkw daraufhin, um eine Kollision der Fahrzeuge zu verhindern, nach links aus. Hierbei prallte sein Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke und schleuderte anschließend nach rechts, bevor es am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam. An seinem Pkw entstand hierbei ein Schaden von ca. 5000 Euro, er selbst blieb unverletzt. Der unbekannte Pkw setzte seine Fahrt unbeschädigt fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2411 zu melden.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach