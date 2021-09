A3: Bei Ausweichmanöver verunfallt

Um ein mögliches Auffahren zu verhindern, wich er nach rechts aus und wollte in den Parkplatz Kohlsberg Süd einfahren. Dabei rammte er jedoch frontal den Anpralldämpfer an der Zufahrt des Parkplatzes. Der Kia wurde von dort abgewiesen und kollidierte anschließend mit der rechtsseitigen Außenleitplanke.

Die drei Insassen blieben hierbei unverletzt. Der Pkw wurde im Frontbereich massiv beschädigt und wurde abgeschleppt. Bis zur Bergung musste die Zufahrt zum Parkplatz gesperrt werden.

Die Schäden an Leitplanke und Anpralldämpfer belaufen sich auf ca. 30.000 Euro.

Tankschuld bezahlt

Weibersbrunn. Im Rahmen der Schleierfahndung wurde ein Pkw Audi am Mittwoch gegen 07:30 Uhr an der Rastanlage Spessart kontrolliert. Beim Abgleich mit dem polizeilichen Datenbestand stellte sich heraus, dass der Pkw nach einem Tankbetrug ausgeschrieben war. Der 23-jährige Fahrer gab auf Nachfrage durch die Beamten zu, vor kurzem an der Tankstelle der Kontrollörtlichkeit getankt und nicht bezahlt zu haben. Somit konnte er gleich den offenen Betrag an den Verantwortlichen der Tankstelle bezahlen. An der vorliegenden Straftat, zu der er direkt gehört wurde, ändert dies natürlich nichts. Die Überprüfung der Fahrerlaubnis ergab zudem eine Sperre für den jungen Mann, weshalb seine Fahrt an der Rastanlage endete. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

