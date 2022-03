A3 bei Aschaffenburg-Damm: Opel landet auf dem Dach

Gegen 7 Uhr war der 19-jährige Opel-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. In Höhe von Aschaffenburg-Damm kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Fahrbahnteiler, querte alle drei Fahrstreifen, stieß an die äußere Fahrbahnbegrenzung und überschlug sich. Nach dem Überschlag kam der Opel auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen mit einem Kran. Die Feuerwehr Aschaffenburg war mit Kräften der Ständigen Wache und des Löschzug 3 Damm im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die Fahrbahn zu reinigen. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr auf einem Fahrstreifen vorbeifließen.

Ralf Hettler