A3-Auffahrt Alzenau-Nord: VW stößt mit Audi zusammen

Beim Einfahren auf den Auffahrtsast der Anschlussstelle missachtete der Fahrzeugführer das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren" und stieß mit seiner Fahrzeugfront in die Beifahrertüre eines bevorrechtigten Audi. Durch den Zusammenstoß wurde der VW nun nach rechts abgewiesen und verkratze sich infolge dessen an der Außenleitplanke die gesamte Beifahrerseite. Durch den Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Beide Autos waren weiterhin Fahrbereit, der Gesamtschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Gleich zwei Wildunfälle binnen weniger Minuten auf der Autobahn mit teilweise hohen Sachschäden

Bischbrunn. Am Samstag befuhr ein 65-Jähriger mit seinem VW die A3 in Richtung Frankfurt. Gegen 21.45 Uhr kreuzte ein Rothirsch die Fahrbahn von links nach rechts wobei es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Wagen kam. Für den Rothirsch kam jede Hilfe zu spät, der Fahrzeugführer zog das Tier noch auf den Seitenstreifen und verständigte die Einsatzkräfte. Durch den Zusammenstoß verlor das Fahrzeug Betriebsstoffe, welche vom rechten Fahrstreifen über den Seitenstreifen in das Bankett flossen. Zur Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn von herumliegenden Fahrzeugteilen waren die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit insgesamt 6 Fahrzeugen vor Ort. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste die Fahrbahn mittels Spezialfahrzeug fachmännisch gereinigt werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, der Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Bessenbach. Fast zeitgleich befuhr ein 35-Jähriger mit seinem BMW die A3 in Richtung Würzburg als auf Höhe der Anschlussstelle Bessenbach ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn kreuzte. Der auf dem mittleren Fahrstreifen fahrende BMW erfasste das Tier frontal wodurch dieses auf den rechten Fahrstreifen geschleudert wurde. Ein nun nachfolgender 23-Jähriger mit seinem BMW konnte nicht mehr ausweichen und touchierte das bereits verendete Tier. Beide Fahrzeuge waren zwar weiterhin fahrbereit, es entstand dennoch ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.500 Euro.

Totalgefälschte Kennzeichen festgestellt

Bessenbach. Am Samstagnachmittag wurde ein 21-Jähriger mit einem Geländewagen Jeep einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer hatte das Fahrzeug nur wenige Stunden zuvor gekauft und befand sich auf dem Weg Richtung Oberbayern. Im Zuge der Kontrolle konnte die angebrachten Kennzeichen als Totalfälschung entlarvt werden. Somit bestand für den Geländewagen kein Versicherungsschutz und keine gültige Zulassung. Dem Fahrer wurde daher die Weiterfahrt untersagt, zudem erwartet diesen nun eine Anzeige.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach