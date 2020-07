A3: 1,4 Tonnen zuviel - Aschaffenburger Verkehrspolizei stoppt völlig überladenen Keintransporter

Das Fahrzeug, welches Waren eines großen Onlineversandhauses beförderte, brachte stolze 40% über dem Normalwert auf die Waage. Dem ukrainischen Fahrer wurde die Weiterfahrt unterbunden. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung von über 300 Euro hinterlegen. Da sich der Unternehmer durch die Überladung mindesten ein weiteres Fahrzeug einsparen wollte, wird gegen ihn ein Verfahren zur Gewinnabschöpfung eingeleitet.

Lkw rammt Pkw und flüchtet

Goldbach – Weil er das bestehende Überholverbot in der Einhausung missachtete, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Mercedes. Der Sattelzug war zuvor auf der A3 vom mittleren der drei Fahrstreifen ausgeschert, um einen anderen Sattelzug zu überholen. Hierbei übersah er offensichtlich, dass sich bereits der Mercedes eines 33-jährigen aus dem Raum Frankfurt dort befand. Bei dem Zusammenstoß wurde der Spiegel des Pkw beschädigt. Der Sattelzug fuhr weiter, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Ob jedoch der Fahrer den Unfall bemerkt hatte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, da der Anstoß auf Höhe des Aufliegers stattfand. Aufmerksame Zeugen notierten sich das Kennzeichen des Lkw, so dass eine gute Chance besteht, den Fahrer der deutschen Spedition ermitteln zu können. Der Schaden am Mercedes wurde mit 500 Euro beziffert.

Schwarzpulver und Pistolenmunition gefunden

Weibersbrunn – Ein gutes Näschen bewiesen Fahnder der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach, als sie einen Renault Laguna aus dem Zulassungsbezirk Siegburg an der Rastanlage Spessart aus dem Verkehr zogen. Der 67-jährige Tscheche aus dem Raum Siegen hatte neben 34 Gramm Schwarzpulver auch noch diverse Bausätze zum Herstellen von Pistolenmunition, sowie schon fertiggestellte Patronen bei sich. Eine Waffenbesitzkarte oder Munitionserwerbschein, welcher ihm den Umgang damit erlaubt hätte, führte er natürlich nicht mit sich. Der Rentner muss nun mit einer Anzeige nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz rechnen.

Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach