A 7: Eine Verletzte nach Unfall auf Wernbrücke bei Arnstein

Ein 55-jähriger Fahrer eines VW-Multivan war laut Polizei aus Unachtsamkeit auf einen VW Golf einer 74-jährigen aufgefahren. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im VW-Bus verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der VW-Bus ab diesem Zeitpunkt nicht mehr fahrbereit war und die Fahrspur blockierte, stockte der Verkehr an dieser Stelle in Richtung Süden. Die Feuerwehr Werneck konnte das verunfallte Fahrzeug aus der Engstelle ziehen und dadurch die Stauungen auflösen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Arnstein/Lkr. Main-Spessart. Am Samstagabend wurde durch die Polizei Karlstadt in Arnstein ein 26-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugfuhrer nicht uber die notwendige Fahrerlaubnis verfugt. Den 26-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Polizei Karlstein/kick