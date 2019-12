Zwischen Mönchberg und Collenberg: Zu schnell auf teils schneebedeckter Straße

In einer Rechtskurve kam der Pkw des 59-Jährigen auf der teils

schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Das Fahrzeug bewegte sich deshalb weiter

geradeaus und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo es einen Leitpfosten überfuhr

und im Straßengraben liegen blieb. Der Fahrer blieb unverletzt.

Außenspiegel abgerissen: Unfallflucht in Röllfeld

Klingenberg-Röllfeld. Am Freitagabend gegen 18.28 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Langgasse in

Röllfeld und blieb dort am linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Pkw

hängen. Der Außenspiegel wurde dadurch abgerissen. Die Besitzerin des Pkw hatte den

Knall des Anstoßes gehört und war sofort nach draußen gegangen. Sie konnte jedoch

nur noch die Beschädigung an ihrem Pkw feststellen und ein Spiegelglas des

Verursacherfahrzeugs auffinden. Recherchen anhand des aufgefundenen Spiegelglases

ergaben, dass es sich beim Pkw des Verursachers nur um einen Fiat Ulysse, Lancia

Zeta oder Peugeot 806 handeln kann. Bei allen drei genannten Fahrzeugen handelt es

sich um einen sogenannten Van.

Unfallflucht in Sulzbach: Polizei sucht Autofahrerin

Sulzbach. Am Samstagmittag wurde in der Spessartstraße der

ordnungsgemäß geparkte Pkw eines 53-jährigen Sulzbachers von einem anderen Pkw

angefahren und beschädigt. Der linke Außenspiegel des Geschädigten wurde hierbei

abgerissen. Die aktuell noch unbekannte Fahrzeugführerin des Verursacherfahrzeugs

hatte nach dem Unfall angehalten und die Trümmerteile ihres eigenen Fahrzeuges

eingesammelt. Anschließend ist sie einfach davongefahren ohne den Unfall zu melden

oder ihre Personalien zu hinterlassen. Ein 56-jähriger Anwohner der Straße hatte

glücklicherweise den Unfallhergang genau beobachten können und hatte sich das

Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs notiert. Ziel der Polizei Obernburg ist es nun,

die Identität der tatverantwortlichen Pkw-Fahrerin zu ermitteln. Der Schaden am Pkw

des Geschädigten wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg /mm