Man spricht von Freispruch. "Die haben nicht viel", heißt es unter den Zuschauern. Der Tankstellenmitarbeiter, der am Abend des Überfalls Dienst hatte, konnte sich vor Gericht an vieles nicht mehr erinnern, »keine Ahnung«, bekam die Kammer mehrfach zu hören. Auch ein Kripobeamter konnte einige Fragen des Vorsitzenden Richters Karsten Krebs nicht beantworten. Entsprechend gelöst ist die Stimmung – zunächst.

Doch dann dringt Geschrei vom Flur in den Gerichtssaal. Mehrere Beamte eilen hinzu. »Wieso hast du mir das angetan?«, hat der Angeklagte einen Mann gefragt, der im Wartebereich sitzt. Der Mann ist derjenige, der der Polizei den damals 31-Jährigen gut vier Wochen nach dem Überfall als Täter nannte. An diesem Morgen soll er vor Gericht seine Aussage wiederholen. Nun treffen der Zeuge und der Angeklagte erstmals aufeinander – es ist kein friedliches Wiedersehen. Eine Frau, die gemeinsam mit den Outlaws den Prozess verfolgt, nutzt den Trubel, um den Angeklagten mit einem Kuss zu begrüßen. »Kein Körperkontakt«, herrscht einer der Vorführbeamten sie an. Die Stimmung ist angespannt.

Publikum mit Knast-Erfahrung

Als der Prozess beginnt, überrascht Verteidiger Christoph Jahrsdörfer alle, die gerade noch optimistisch waren: Sein Mandant wolle möglicherweise eine Erklärung abgeben, die den Prozess »grundlegend verkürze«. Der Anwalt bittet um ein Gespräch mit dem Staatsanwalt. Es wird unterbrochen. Während die Juristen sich beraten, lachen und scherzen die Outlaws im Zuschauerraum mit dem Angeklagten, plaudern übers Gefängnis-Essen, überlegen, in welchem Gefängnis er einsitzen könnte und dass er als Ersttäter nach einem Jahr vorzeitig entlassen werden könnte. Hier sitzen einige mit Knast-Erfahrung, so viel wird deutlich.

Eine Strafe zwischen drei und vier Jahren könnte sich Staatsanwalt Manuel Bernhart im Fall eines Geständnisses vorstellen, zwischen drei und dreieinhalb Jahren schweben Jahrsdörfer für seinen Mandanten vor. Doch die Kammer spielt nicht mit: »Wir gehen nicht von einem minderschweren Fall aus«, der Strafrahmen müsse höher ausfallen, so Richter Krebs. Wieder wird unterbrochen, damit Jahrsdörfer sich mit dem Angeklagten beraten kann. »Wir haben intensiv darüber gesprochen, es wird keine weitere Erklärung geben«, sagt der Verteidiger schließlich.

Zeuge will sich nicht erinnern

Gut eine Stunde später als geplant nimmt der Zeuge, dessen Aussage den 32-Jährigen schwer belastete, vor dem Richtertisch Platz. Doch statt einer schlüssigen Aussage hört die Kammer Flüche, immer wieder »keine Ahnung« und – auf Vorhalt der Aussage bei der Polizei – »das kann sein, Herr Richter«. Ob er tatsächlich gehört habe, dass der Angeklagte am Abend des Überfalls im Clubhaus sagte, er habe Geld »von der Tankstelle geschenkt gekriegt«, will Krebs wissen. »Verstehst Du, Herr Richter, ich nehme Medikamente und ich bin seit 30 Jahren drogenabhängig«, lautet die Antwort.

Die Polizei habe ihn nicht richtig verstanden, gibt er an. »Warum erinnern Sie sich heute so schlecht?«, fragt der beisitzende Richter Sebastian Geis. Statt einer Antwort zeigt der Zeuge sein Handy. Mehrfach sei er in der vergangenen Nacht angerufen und wegen der Aussage vor Gericht bedroht worden, sagt er. Knapp eine Dreiviertelstunde geht es hin und her, dann wird der Zeuge entlassen. »Das war mehr oder minder eine Frechheit, wie er es dargestellt hat«, sagt der Vorsitzende Richter anschließend über die Aussage zum Kripobeamten, der den Zeugen damals vernahm. Auch diesem gegenüber hatte der Zeuge gesagt, dass er bedroht worden sei. Angezeigt hatte er es aber nicht.

DNA durch Händedruck verbreitet?

Am Nachmittag kommen Sachverständige zu Wort. Ein Biologe erläutert, wo die DNA des Angeklagten gefunden wurde: am Kassenauszug, an Münzfächern sowie der Schiebetür am Tankstelleneingang. Es handele sich teilweise um Mischspuren, die von den Angestellten mitverursacht worden seien, teilweise auch um sogenannte Einzeltreffer. »Können solche Einzeltreffer durch andere übertragen werden, beispielsweise per Händedruck oder Umarmung?«, fragt Jahrsdörfer den Experten. Das sei möglich, antwortet dieser. Auf eine Wahrscheinlichkeit will er sich nicht festlegen.

Für Jahrsdörfer reicht das: Der Angeklagte hatte angegeben, dass er den Mitarbeiter am Tag des Überfalls oder am Tag davor getroffen und mit ihm geraucht habe. Man habe sich per Handschlag begrüßt. Der Angestellte selbst konnte sich an dieses Treffen vor Gericht nicht erinnern. »Man merkt sich nicht alle, mit denen man raucht«, sagte er auf die Frage, ob er überhaupt mal mit dem Angeklagten geraucht hatte. »Haben Sie kurz vor dem Überfall geraucht?«, will Richter Krebs wissen. »Gute Frage, nächste Frage«, ist die lapidare Antwort.

Am Ende dieses Prozesstages ist nur klar, dass am Mittwoch weitere Zeugen zu Wort kommen sollen. Ob dann auch plädiert wird und ein Urteil fällt, ist unklar.

Katrin Filthaus