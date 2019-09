Zweimal Schlägereien in Aschaffenburg

Frau schlägt mit Weinglas in Aschaffenburger Kneipe zu

Aschaffenburg Am Freitagabend gegen 21 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Lokalität in der Innenstadt. Eine 45-jährige Frau beschwerte sich über den für sie wohl unerträglichen Qualm einer am Nachbartisch rauchenden Frau. Sie gerieten in einen verbalen Streit, der schließlich dazu führte, dass die 45-jährige Frau den Aschenbecher der 29-jährigen Raucherin vom Tisch warf. Daraufhin kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Damen, wobei die 45-jährige Beschuldigte der Raucherin ein Weinglas auf die Stirn schlug.

Die Geschädigte erlitt eine etwa fünf Zentimeter lange Schnittverletzung im Gesicht und wurde zur Versorgung der Wunde ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Die beschuldigte Frau war leicht alkoholisiert. Sie wurde zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Sie muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Keilerei wegen zu lauter Musik am Floßhafen Aschaffenburg

Aschaffenburg Mehrere Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 - 22 Jahren gerieten am Freitagabend gegen 21.30 Uhr am Floßhafen in Streit. Auslöser hierfür war wohl zu laute Musik. Es entwickelte sich eine handfeste Keilerei, wobei eine 21-Jährige getreten, ein 17-Jähriger geschlagen und eine 16-Jährige durch eine Glasscherbe verletzt wurden. Ernsthafte Verletzungen trug keiner der Beteiligten davon. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Schlagring bei Einlasskontrolle aufgefunden

Aschaffenburg Eine 18-Jährige ersuchte am Samstag, gegen 01.30 Uhr, um Einlass in eine Diskothek in der Aschaffenburger Innenstadt. Im Rahmen der Einlasskontrolle wurde bei ihr ein Schlagring aufgefunden. Dieser unterliegt als verbotener Gegenstand dem Waffengesetz und wurde im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme beschlagnahmt. Die 18-Jährige wurde angezeigt.

Unfall auf der Chausseehauskreuzung in Großostheim

Großostheim Am Freitagabend, gegen 22.10 Uhr, ereignete sich in Großostheim auf der Chausseehauskreuzung ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Die 18-jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem VW auf der Kreisstraße AB 16 von Stockstadt kommend und wollte an der besagten Kreuzung auf die Staatsstraße 3115 nach Aschaffenburg links abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Audi und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

