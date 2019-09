Zweimal Pakete unterschlagen

Wie erst jetzt angezeigt, hatte eine 45-jährige Frau Waren im Wert von 160,- Euro im Internet bestellt. Das Paket sollte am 23.08.19 geliefert werden. An diesem Tag bekam sie von einem Paketdienst auch gleich am Vormittag eine Bestätigung per Mail, dass die Ware angeblich abgeliefert und an ihrer Adresse abgelegt wurde. Das Paket hat die Frau jedoch nie erhalten. Die Geschädigte war an diesem Tag zu Hause und hatte mit keinem Liefert-/Kurierdienst Kontakt. Sie zeigte daher den Vorfall bei der Polizei an. Die Polizei ermittelt wegen Unterschlagen gegen den bislang unbekannten Täter.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Ein weiterer Vorfall dieser Art ereignete sich am 12.09.2019 in Gemünden. Eine 38-jährige Frau bestellte über Ebay Kleidung im Wert von 70,- Euro. Laut Sendungsverfolgung wurde das Paket am 12.09.19 an einem Anwesen in der Mühltorstraße zugestellt. Die Frau hat es jedoch bis heute nicht erhalten.

Ermittlungen haben jetzt ergeben, dass eine bislang unbekannte Person mit dem Namen der Geschädigten auf dem Zustellbeleg des Paketdienstes unterschrieben und das Paket unterschlagen hat.

Haustüre in Gemünden beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Mittwochabend gegen 17.00 Uhr bemerkte ein 47-jähriger Mann, dass seine Wohnungseingangstüre nur angelehnt war. Bei genauer Nachschau stellte er fest, dass ein Innenteil der Türzarge herausgerissen und vor der Eingangstüre des Mehrfamilienhauses im Neubergring lag. Aus der Wohnung wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Aufgrund der Spurenlage hat ein bislang unbekannter Täter entweder gegen die Wohnungseingangstüre im 1. Stock getreten bzw. sich mit dem Oberkörper kräftig gegen die Türe gestemmt. Der Sachschaden an der Türzarke wird auf ca. 200,- Euro geschätzt.

Gegen Regenfallrohr gefahren und geflüchtet

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart Im Zeitraum von Sonntagmorgen bis Mittwochnachmittag wurde ein Regenfallrohr an einem Anwesen „Am Lindenberg“ beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Rangieren gegen das Fallrohr und verließ anschließend die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Wildunfall

Obersinn, Lkr. Main-Spessart Am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr befuhr eine 39-jährige Autofahrerin die Staatsstraße von Obersinn in Richtung hessische Landesgrenze. Kurz nach dem Ortsausgang von Obersinn kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von ihrem Pkw erfasst. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Pkw Seat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Computerbetrug

Landkreis Main-Spessart Ein 32-jähriger Mann bekam jetzt eine Mahnung einer Firma „RatePay“ in Höhe von knapp 60,- Euro für Leistungen der Firma Flixbus. Da er gedoch noch nie mit einem Flixbus gefahren war, zeigte er den Vorfall bei der Polizei an. Diese ermittelt jetzt zunächst gegen Unbekannt wegen Leistungskreditcomputerbetrug.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden