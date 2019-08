Zweimal Baustellenunfälle im Raum Obernburg

Unfall an Baustelle in Leidersbach

Leidersbach. In der Baustelle in der Hauptstraße ist es am Donnerstag gegen 15.35 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine Leidersbacherin hatte hier bei Gegenverkehr wegen geparkter Fahrzeuge in einer Engstelle am rechten Fahrbahnrand gehalten, um einen entgegenkommenden Lang-Lkw passieren zu lassen. Der Fahrer des Lastwagens fuhr daraufhin durch die Engstelle. Beim Passieren der wartenden Autofahrerin blieb der Kraftfahrer mit der vorderen Stoßstange des Lkws am Fahrzeugheck des Autos hängen und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Unfall an Baustelle in Eschau

Eschau. In der Baustelle Zwischen Hobbach und Eschau ist es am Donnerstag Mittag gegen 12.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein Lkw-Fahrer war hier mit seinem Sattelzug samt Auflieger auf der St2308 von Hobbach kommend in Richtung Eschau unterwegs. Beim Passieren der Lichtsignalanlage blieb er an der Ampel hängen und beschädigte diese. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Fahrraddiebstahl in Niedernberg

Niedernberg. Unbekannte haben am Donnerstag Vormittag, in der Zeit von 09.30 bis 11.00 Uhr, am Niedernberger Beach ein Haibike entwendet. Das Rad war von seinem Besitzer an einem Baum angekettet worden. Als er nach einem Bad im See wieder mit seinem Rad heimfahren wollte, fehlte das hochwertige graue Bike der Marke XDuro Fullseven 6.0.; Der Diebstahlsschaden beträgt ca. 2600 Euro.

Unfall in Umleitungsstrecke in Obernburg

Obernburg. Im Zeitraum vom Mittwoch, 21.08., 12.00 Uhr bis Donnerstag, 11.00 Uhr, ist ein am Mühlrain am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw VW Polo von einem Unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Vermutlich blieb ein Baustellenfahrzeug an dem im Haltverbot abgestellten weißen VW hängen und beschädigte hierbei die gesamte linke Fahrzeugseite des Pkw. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Betäubungsmittelkonsumenten ertappt

Sulzbach/Elsenfeld. Bei Personenkontrollen in Sulzbach und Elsenfeld haben Beamte der PI Obernburg jeweils geringe Mengen Marihuana sichergestellt.

In Sulzbach war eine dreiköpfige Personengruppe im Bereich des Campingplatzes am Mainufer kontrolliert worden. Hier wurden zwei junge Männer aus Sulzbach und Kleinostheim beim Joint-rauchen ertappt. Bei einem der Männer stellten die eingesetzten Beamten auch noch eine geringe Menge Marihuana sicher.

In Elsenfeld führte eine Personenkontrolle zur Sicherstellung von einer geringen Menge Marihuana, die ein Elsenfelder in seiner Hosentasche mitführte. Der junge Mann hatte sich dort mit einem Bekannten zum Chillen getroffen und war unter der Mainbrücke aufgefallen.

Die ertappten Drogenkonsumenten erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg