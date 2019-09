Zwei versuchte Telefonbetrügereien in Frammersbach

Am 04.09.2019 erhielt eine 82-jährige Anwohnerin aus Frammersbach, Lkr. Main-Spessart, einen betrügerischen Anruf. Der männliche Anrufer gab sich als „Angehöriger der Familie“ aus und teilte der Frau mit, dass er aktuell wegen einer größeren Anschaffung dringend 3000 Euro benötigen würde. Er sei gerade im Bereich Aschaffenburg und könnte das Geld anschließend sofort bei ihr abholen.

Die Frau entgegnete jedoch, dass sie eine solche Zahlung nur nach Rücksprache mit ihrem Mann machen werde und beendete das Gespräch. Nach dem Anruf erhielt sie durch eine telefonisch Nachfrage bei ihrem Cousin, mit dessen Vornamen sich der unbekannte Anrufer gemeldet hatte, dass dieser tatsächlich nicht bei ihr angerufen habe. Die Frau meldete den Betrugsversuch anschließend sofort bei der Polizei. Seitens der Polizei wurde bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass man bei Anrufen dieser Art keinesfalls persönliche Daten, insbesondere Kontodaten o.ä., an den Anrufer preisgegeben werden sollten.

Weitere Hinweise zum richtigen Verhalten bei Betrigsversuchen per Telefon im Main-Echo-Dossier: Aber sicher

Frammersbach. Am selben Tag wurde auch eine 69-jährige Frau aus Frammersbach mit einem ähnlichen Anruf konfrontiert. Bei ihr meldete sich eine angebliche Notarin, die für eine Lottogesellschaft arbeiten würde. Die Anruferin stellte ihr einen Gewinn in Höhe von 49.000 Euro in Aussicht, wenn sie zuvor 900 Euro in Guthabenkarten eines Online-Dienstes erwerben würde. Die Frau ging auf diese Forderung jedoch nicht ein und meldete den Anruf der Polizei.

Zusammenstoß zwischen auto und Fahrrad - Radler verletzt

Lohr. Bei einem Verkehrsunfall in der Rodenbacher Straße in Lohr wurde am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, ein Fahrradfahrer leicht verletzt.

Der 29-jährige Pedelec-Fahrer befuhr die Rodenbacher Straße in Richtung Innenstadt. Dabei fuhr er an einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Lieferwagen vorbei. Dieser musste jedoch dort nur aufgrund des Gegenverkehrs warten und wollte gerade auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Der Radfahrer klagte nach dem Sturz über Schmerzen im Knie und begab sich deshalb zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden.

Markise in der Lohrtorstraße geschädigt

Lohr. Vermutlich durch einen Lkw oder ein ähnliches Fahrzeug wurde die Markise einer Gaststätte in der Lohrtorstraße in Lohr am Main am Mittwoch, 05.09.19, beschädigt. Der Inhaber hatte die Markise gegen 05.30 Uhr ausgefahren und bemerkte bei seiner Rückkehr um 08.30 Uhr, dass diese um ca. 50 cm in Richtung Innenstadt verschoben war. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Fahrraddiebstahl am Lohrer Bahnhof

Lohr. Bereits in der Zeit von 01.09. - 03.09.19 wurde am Lohrer Bahnhof ein schwarzes Tourenrad der Marke Stevens entwendet. Die Eigentümerin hatte ihr Rad am dortigen Fahrradständer abgestellt und verschlossen. Bei ihrer Rückkehr am 03.09.19 bemerkte sie den Diebstahl. Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Schmierereien an der Realschule Lohr am Main

Lohr. Nachträglich wurde bei der Lohrer Polizei zur Anzeige gebracht, dass im Ferienzeitraum von 29.07. - 01.09.19 bei der Realschule Lohr am Bgm.-Keßler-Platz im Bereich einer Fluchttreppe die Hauswand mit diversen Farbschmierereien versehen wurde. An dem dortigen Neubau wurden ebenfalls Schmierereien und ein beschädigter Stand-Aschenbecher festgestellt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Junger Mann schreit, randaliert und greift Frau an - Endstation Bezirkskrankenhaus

Am Donnerstag wurde der Polizei Lohr gegen 20.40 Uhr mitgeteilt, dass in der Diebsbrunnenstraße in Lohr am Main ein junger Mann herumschreien würde. Bei der Überprüfung vor Ort stellte sich heraus, dass der besagte Mann dort zunächst gegen ein stehendes Fahrzeug getreten und anschließend die Eigentümerin des Fahrzeuges angegriffen habe.

Nachdem diese um Hilfe schrie, kamen mehrere Anwohner auf die Straße und der Angreifer lief zurück in seine angrenzende Wohnung. Der junge Mann konnte von der Polizei auf der Terrasse des Anwesens angetroffen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann offensichtlich psychisch krank ist. Aufgrund seiner gezeigten Aggressivität wurde eine polizeiliche Unterbringung im Krankenhaus für Psychiatrie angeordnet und sofort vollzogen.

Personen, die möglicherweise ebenfalls von dem Mann angegriffen wurden, oder den Vorfall beobachtet haben, können sich bei der Polizei Lohr melden.

dc/Meldungen der Polizei Lohr