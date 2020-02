Zwei überschlagene Autos, keine Verletzten

Gegen 15.15 Uhr verlor der Fahrer eines Renaults auf der Strecke zwischen Schweigern und Bad Mergentheim auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Bankett, fuhr die Böschung hinab und überschlug sich. Der 30-jährige Lenker blieb unverletzt, jedoch musste ein Abschleppunternehmen kommen und sein Fahrzeug bergen. Nur eine Stunde später kam es bei Wertheim zum nächsten, ganz ähnlichen Unfall. Eine 25-Jährige war in ihrem Opel von Wertheim-Mondfeld in Richtung Freudenberg unterwegs, als sie auf Höhe des Abzweigs nach Boxtal aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Aufgrund der an dieser Stelle etwa zwei Meter hohen Böschung überschlug sich das Auto zwei Mal, bevor es mit Totalschaden auf der Wiese unterhalb der Straße stehen blieb. Die junge Frau blieb dabei unverletzt.

Hochhaus in Bad Mergentheim evakuiert

Mehr als 70 Bewohner eines Hochhauses in der Lenaustraße in Bad Mergentheim mussten am Samstagmorgen vorsorglich von der Feuerwehr evakuiert werden. In der Wohnung einer 83-Jährigen war der Rauchmelder angegangen, nachdem diese einen Topf mit Essen auf dem Herd vergessen hatte. Die Feuerwehr konnte die Frau, die trotz des kokelnden Essens zunächst nicht aufgewacht war, aus ihrer Wohnung holen und das Gebäude lüften. Nach knapp einer Stunde konnten alle Anwohner wieder unverletzt zurückkehren.

Lauda-Königshofen: Auto macht sich selbstständig

Eine betätigte Feststellbremse hätte am Sonntagnachmittag in Lauda-Königshofen einen teuren Unfall verhindern können. Ein 36-Jähriger hatte seinen VW in der Bürgermeister-Weid-Straße abgestellt, wohl aber nicht daran gedacht die Handbremse anzuziehen. Der Wagen machte sich um kurz nach 16 Uhr selbstständig. Er rollte rückwärts vom Parkplatz, durchbrach nach etwa 50 Metern einen Gartenzaun und prallte anschließend gegen eine Hauswand. Der Touran kam mit einem Schaden von rund 2000 Euro vergleichsweise glimpflich davon. Die Reparatur der Hauswand wird dagegen wohl mit mehr als 4000 Euro zu Buche schlagen.

Tauberbischofsheim: Hoher Schaden - Täter geflüchtet

Auf einem Schaden von etwa 5000 Euro an ihrem Audi wird eine 36-Jährige wohl sitzen bleiben, sollte der Verursacher nicht gefunden werden. Der A5 stand vergangenen Freitag zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr in der Goethestraße in Tauberbischofsheim geparkt. In dieser Zeit blieb vermutlich ein unbekanntes Fahrzeug an dem Wagen hängen und beschädigte beide Türen auf der Fahrerseite. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim zu melden.

Polizei Heilbronn