Zwei leicht Verletzte und 35.000 Euro Schaden nach Unfall in Mosbach

Offensichtlich fuhr der vorausfahrende Wagen zunächst nach rechts um die Ausfahrt zu nehmen. Als der dahinter fahrende VW fast auf gleicher Höhe war, lenkte der 41-jährige Fahrzeugfüherer seinen PKW plötzlich wieder nach links um zu wenden. Der VW konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem vorderen Pkw im Bereich der Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von 35.000 Euro.

Ohne Führerschein zur Vernehmung wegen Fahrens ohne Führerschein

Mosbach: Weil ein 30-Jähriger beim Fahren ohne Füherschein erwischt worden war, sollte er am Mittwoch Vormittag beim Polizeirevier in Mosbach erscheinen. Dass der Opelfahrer, welcher noch immer nicht im Besitz eines Füherescheins war, trotzdem mit dem Auto vorfuhr ist einfach unglaublich. Die Beamten, welche mit einer solchen Aktion rechneten, stellten sich auf einem Parkplatz in der Neckarburkener Straße auf, um den Verkehr in Richtung Heimat des 30-Jährigen zu überwachen. Der 30-Jährige, welcher nach dem Termin beim Polizeirevier von der Neckarburkenener Straße in Richtung Neckarburken unterwegs war, wurde angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Mutter, welche Beifahrerin des 30-Jährigen war, konnte eine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen und fuhr den Pkw dann zurück nach Hause. Warum sie nicht schon vorher das Fahrzeug lenkte bleibt wohl ein Rätsel.

vd/Polizei Heilbronn