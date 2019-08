Zwei Wildunfälle mit Rehen im Bereich der Polizei Lohr

Neuhütten: Am Montagabend kam es zwischen Krommenthal und Neuhütten zu einem Wildunfall. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von einem Pkw erfasst. Das Reh flüchtete nach dem Zusammenstoß weiter in den Wald. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwqa 1300 Euro.

Auch zwischen Pflochsbach und Erlach kam es am Montagabend zu einer Kollision mit einem kreuzenden Reh. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von cirka 1500 Euro am Pkw.

Geparkter Mercedes in Lohr beschädigt

Lohr. Am Montagnachmittag wurde ein in der Oberen Brückenstraße geparkter Mercedes beim Ein-u. Ausparken beschädigt. Da der Halter des geparkten Wagens nicht vor Ort war wurde ein Hinweis auf Beschädigung an dem Fahrzeug angebracht. Am Marcedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Lohr