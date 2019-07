Zwei Wildunfälle im Main-Spessart - Menschen kamen nicht zu Schaden

In der Nacht zum Dienstag gegen 02.45 Uhr fuhr eine 18-jährige Autofahrerin von Burgjoß in Richtung Aura. Hierbei erfasste sie mit ihren Pkw Opel ein die Straße querendes Reh. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Weiterer Wildunfall bei Gräfendorf

Gräfendorf. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich gegen 04.00 Uhr in Gräfendorf. Hier erfasste ein 29-jähriger Autofahrer kurz nach der Wolfsmünsterer Brücke über die Saale einen Biber. Der Biber flüchtete anschließend Richtung Saale. Der Schaden am Pkw Opel wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

asre/ Quelle: Polizei Gemünden