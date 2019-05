Zwei Verletzte nach Unfall zwischen Karlburg und Wiesenfeld

Am 29.05.2019 kam es auf der Strecke zwischen Karlburg und Wiesenfeld zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 83jähriger PKW-Lenker wollte von einer Einmündung auf die St.2435 einfahren und übersah hierbei das Fahrzeug einer 65jährigen PKW-Lenkerin, welche von Karlburg kommend in Richtung Wiesenfeld unterwegs war. Beide Verkehrsteilnehmer zogen sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zu und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Lohr verbracht. Die Strecke musste aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kurzzeitig durch die Feuerwehr gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 24.000 Euro geschätzt.

Auto-Fahrer übersieht Rad-Fahrer

Zellingen, Lkr. Main-Spessart am 29.05.2019 kam es in Zellingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 71jährigen Fahrradfahrer und einem 58jährigen PKW-Lenker. Der Fahrzeugführer wollte mit seinem PKW von der Straße am Schloßsand nach links in die Würzburger Straße einfahren und übersah hierbei den ihm entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, durch welchen sich der Radfahrer eine Verletzung am Bein zuzog. Die Verletzungen wurden in einem Krankenhaus in Würzburg behandelt.

Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer halten die Polizei Karlstadt auf Trab

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Arnstein

Arnstein, Lkr. Main-Spessart am frühen Morgen des 30.05.2019 wurde der Polizei Karlstadt ein Wildunfall auf der Strecke zwischen Arnstein und Marbach gemeldet, welcher sich im Rahmen der nachfolgenden Unfallaufnahme ganz anders als vom betroffenen Fahrzeugführer geschildert, darstellte. Vor Ort konnte durch die Beamten bei dem Unfallbeteiligten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der Test erbrachte ein Ergebnis von 1,4 Promille. Aufgrund der Spurenlage konnte festgestellt werden, dass der 54jährige PKW-Lenker in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und hierbei eine Leitplanke touchierte, im Anschluss daran setzte er seine Fahrt noch ca. 200 Meter fort, bis sein Fahrzeug aufgrund der Unfallbeschädigung nicht mehr farbereit war. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Betrunkener Fahrer schrammt Wohnmobil in Thüngen

Thüngen, Lkr. Main-Spessart ebenfalls am frühen Morgen des 30.05.2019 kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Thüngen. Der zunächst unbekannte Fahrzeugführer eines blauen BMW streifte im Vorbeifahren ein geparktes Wohnmobil und entfernte sich im Anschluss daran von der Unfallstelle. Die Nutzer des Wohnmobils, welche zu diesem Zeitpunkt im Fahrzeug nächtigten, wurden durch den Zusammenstoß wach und konnten noch das Kennzeichen des Unfallverursachers ablesen. Der 18-jährige Fahrzeugführer und sein Fahrzeug konnten durch die hinzugerufenen Polizeibeamten bei einer nahegelegenen Grillfeier festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,4 Promille. Der 18-jährige musste die Beamten zur Durchführung einer Blutprobe auf die Dienststelle begleiten, seine Fahrerlaubnis wurde ebenfalls sichergestellt.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt