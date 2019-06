Zwei Verletzte nach Unfall zwischen Hösbach und Bessenbach

Der Unfall geschah gegen 21.30 Uhr, als der Motorradfahrer mit seiner BMW von Hösbach kommend in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Zur selben Zeit kann ihm aus Richtung Besenbach ein Seat entgegen. Dessen Fahrer versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.

Das Motorrad prallte frontal in den Seat. Der Motorradfahrer und seine Maschine landeten in einem angrenzenden Acker. Der 21-Jährige BMW-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste notärztlich behandelt werden, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch der Autofahrer wurde beim Zusammenprall verletzt und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Rettungs- und aufräumarbeiten war die Staatsstraße für mehr als eine Stunde zwischen Hösbach und Bessenbach gesperrt. Die Feuerwehr Bessenbach sicherte die Unfallstelle, leitete den Verkehr um und reinigte die Fahrbahn.

rah