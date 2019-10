Zwei Verletzte nach Unfall bei Mömbris

Gegen 14 Uhr wollte 91-jähriger VW-Passat-Fahrer von Johannesberg kommend von der Staatsstraße 2309 nach links auf die Staatsstraße 2305 in Richtung Mömbris abbiegen. Zeitgleich war ein Mercedes-Transporter auf der 2305 in Richtung Schimborn unterwegs. Der VW-Fahrer übersah diesen vermutlich und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Der Transporterfahrer versuchte augenscheinlich noch auszuweichen, kollidierte jedoch frontal mit dem VW, welcher sich durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad drehte und noch einen hinter ihm stehenden Seat touchierte. Der Transporter kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einen Telefonverteilerkasten um und kam in einer Wiese zum Stehen.

Während der Mercedes-Fahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, musste der VW-Fahrer mit schwereren Verletzungen nach einer notärztlichen Erstversorgung in eine Klinik verbracht werden. Die Seat-Fahrerin und ihr im Fahrzeug mitfahrendes Kleinkind kamen mit dem Schrecken davon.

Der Seat war noch fahrbereit, der Mercedes und der VW mussten jedoch abgeschleppt werden. An ihnen entstanden wirtschaftliche Totalschäden, welche sich auf mehrere Tausend Euro summieren. Die Feuerwehr Mömbris sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um. Der Kreuzungsbereich war über eine Stunde lang komplett gesperrt.

