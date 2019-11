Zwei Verletzte nach Unfall auf der A3 bei Bessenbach

Gegen 11.30 Uhr war ein 27-jähriger BMW-Fahrer auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff prallte sein Wagen aus bislang ungeklärten Gründen in das Heck eines VW-Transporters. Daraufhin verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Mittelabtrennung und prallte in die äußere Betonleitplanke. Das Fahrzeug kam schließlich völlig zerstört auf der Standspur zum Stehen.

Sowohl der Fahrer des BMW wie auch der VW-Fahrer mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der BMW hat nur noch Schrottwert und musste durch ein Abschleppunternehmen mittels Kran geborgen werden.

Die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen. Die Bergungsarbeiten waren gegen 13 Uhr abgeschlossen, sodass sich die Verkehrssituation wieder normalisierte. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Zehntausend Euro.

rah