Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall

Am Mittwoch um 11:15 Uhr befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Pkw BMW die Goldbacher Straße aus Richtung Goldbach kommend in Fahrtrichtung der Kreuzung Weichert-/Auhof-/Goldbacher Straße. Sie beabsichtigte an dieser nach links in die Goldbacher Straße in Richtung Bahnunterführung abzubiegen. Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommenden und vorrangberechtigten Pkw Land Rover eines 36-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden von knapp 20.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 11:00 Uhr bis 13:45 Uhr, wurde im Stadtteil Leider in der Brunnengasse ein geparkter blauer Audi am linken Fahrbahnrand geparkt, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der rechten hinteren Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Kollision zwischen Pkw und Fußgängerin

Am Mittwochabend um 18:30 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Pkw VW die Elisenstraße in Richtung Hauptbahnhof. Er wollte nach rechts auf die Glattbacher Überfahrt abbiegen und übersah hierbei eine 24-jährige Fußgängerin, welche die Fußgängerfurt überquerte. Diese wurde mit geringer Geschwindigkeit mittig frontal erfasst und kam nach dem Anstoß auf der Asphaltdecke zum Liegen. Durch die alarmierten Rettungskräfte wurde sie mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Der Pkw-Fahrer hatte bei Dunkelheit die dunkel gekleidete Fußgängerin offensichtlich übersehen, zudem erschwerte Regen die Sicht. Bei dem Zusammenstoß entstand kein Sachschaden.

Kollision zwischen Pkw und Fahrrad

Um 19:50 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Pkw die Würzburger Straße stadteinwärts. Ein 20-jähriger Radfahrer befand sich zur gleichen Zeit mit seinem Fahrrad rechts neben dem Pkw auf dem Fahrradschutzstreifen und war in gleicher Richtung unterwegs. An der Unfallörtlichkeit kam der Radfahrer ins Schleudern, gleichzeitig scherte der Pkw-Fahrer mit seinem VW nach rechts aus, da er genügend Abstand zu einem Bus auf dem entgegengesetzten Fahrstreifen halten wollte. Durch diese Umstände kam es zur leichten Berührung zwischen VW und Rad. Anschließend stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn. Er erlitt hierbei Abschürfungen und Prellungen. Gesamtschaden: 250 Euro.

Verstoß nach dem Waffengesetz

Am Mittwochabend wurde im Rahmen einer Lasermessung gegen 19:40 Uhr in der Mainaschaffer Straße ein Pkw BMW von einer Polizeistreife angehalten. Bei der Kontrolle entdeckten die Ordnungshüter, dass ein 36-Jähriger in seiner Hosentasche ein Einhandmesser mit sich führte. Ein berechtigtes Interesse konnte nicht nachgewiesen werden, weshalb der gefährliche Gegenstand gegen Quittung sichergestellt wurde. Anzeige wird vorgelegt.

Unfallflucht

Großostheim. Bereits am Dienstag in der Zeit zwischen 6:50 Uhr und 16:10 Uhr wurde in der Bauhofstraße auf einem Firmenparkplatz ein Pkw Opel von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und am hinteren linken Radkasten beschädigt. Der Verursacher richtete einen Fremdschaden von 1.000 Euro an und beging Unfallflucht.

Fehler beim Wenden führt zum Verkehrsunfall mit Verletzten

Großostheim. Am Mittwoch um 17:15 Uhr befuhr ein 49-Jähriger die Babenhäuser Straße ortsauswärts. Er blieb unvermittelt stehen und leitete ein Wendemanöver ein. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 39-Jährige mit ihrem Pkw Land Rover. Diese leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß ihres Fahrzeugs mit dem Ford des Unfallgegners nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurde die 39-jährige Beifahrerin im Ford leicht verletzt und musste ins Klinikum Aschaffenburg gebracht werden. Gesamtschaden: 8.500 Euro.

Erster Winterunfall

Johannesberg. Am Mittwoch um 19:30 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw BMW im Ortsteil Breunsberg die Frankenstraße in Richtung Kahlgrundstraße. Im Kurvenbereich kam er bei nahezu geschlossener Schneedecke nach rechts mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, beschädigte hierbei Steine und eine Regenrinne, die vor einem Anwesen gelagert waren, und richtete hierbei einen Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro an. Der Pkw war vorschriftswidrig nur mit Sommerreifen ausgerüstet.

Glätteunfall

Weibersbrunn. Am frühen Montagmorgen gegen 1:20 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw Opel die Hauptstraße in Richtung Autobahn. Aufgrund eines vorangegangenen Schneegestöbers war die Fahrbahn durchgehend mit Schneematsch bedeckt und noch nicht gestreut. Der unerfahrene Führerscheinneuling verlor auf der rutschigen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und touchierte einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Citroen am Straßenrand. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Polizeiinspektion Aschaffenburg