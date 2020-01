Zwei Verkehrsunfälle durch Stein auf der Straße

Hierbei wurde der linke Vorderreifen beschädigt und das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Der Stein war vermutlich durch Wild im Steilhang losgetreten worden.

Fast gleichzeitig fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ebenfalls Richtung Gemünden. Der Fahrer wollte vermutlich auch dem Stein ausweichen und schleuderte in den Gegenverkehr. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw VW Polo beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An der Unfallstelle konnte jedoch die Verkleidung eines rechten Außenspiegels des Herstellers VW aufgefunden werden, welche höchstwahrscheinlich zum flüchtigen Unfallfahrzeug gehört. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Verkehrszeichen in Gräfendorf touchiert

Am Dienstag gegen 15.50 Uhr wurde von einem Zeugen in Wolfsmünster beobachtet, wie eine Sattelzugmaschine im Bereich „Riedberg“ wendete und dabei ein Verkehrsschild touchierte. Bei diesem hatte sich dadurch der Betonfuß vom aufgeweichten Erdboden gelöst und das Schild geriet leicht in Schräglage. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro beziffert. Der 49-jährige Fahrer der Zugmaschine konnte durch eine Polizeistreife wenig später angetroffen und kontrolliert werden. Er gab glaubhaft an, den Schaden nicht bemerkt zu haben. Nach Zahlung eines Verwarnungsgeldes konnte er seine Fahrt fortsetzen.

vd/Polizei Gemünden