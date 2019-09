Zwei Unfallfluchten in Miltenberg

In der Zeit von Montag, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 09.00 Uhr, wurde ein gelber Opel angefahren. Der Opel parkte in Miltenberg in der Friedhofstraße. Hierbei wurde die Front in Höhe von ca. 2500,- EUR beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

In der Zeit von Mittwoch, 15.00 Uhr, bis Donnerstag, 16.30 Uhr, wurde in Miltenberg ein schwarzer Audi angefahren. Hierbei wurde der Stoßfänger vorne links eingedrückt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500,- EUR. Die genaue Unfallörtlichkeit konnte der Geschädigte nicht angeben. Der Verursacher flüchtete.

Polizeiinspektion Miltenberg