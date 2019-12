Zwei Unfallfluchten in Aschaffenburg

Unfallflucht - geparkter BMW angefahren

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines

Lebensmittelmarktes in der Ernsthofstraße ein ordnungsgemäß geparkter BMW

angefahren und an der Heckstoßstange sowie am hinteren linken Radkasten beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden

in Höhe von 2000 Euro zu kümmern.

Unfallflucht - geparkter Volvo angefahren

Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Pfaffenmühlweg ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Volvo angefahren und an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern.

Fahren unter Drogeneinfluss

Aschaffenburg. Am Samstagabend gegen 19 Uhr wurde ein 33-jähriger Fahrer eines Opel Corsa in der Glattbacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fielen den Beamten beim Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Da der Fahrer angab, am selben Tag Marihuana konsumiert zu haben und ein vor Ort durchgeführter Drogentest positiv verlief, wurde der Fahrer zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutprobe angeordnet wurde. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.



Polizei Aschaffenburg/mm